Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dumlupınar ilçesini ziyaret etti

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Muslu, Kütahya'nın Dumlupınar ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis üyesi Şaban Türk ve İş adamı Bilal Çoşkun’un da bulunduğu ziyarette Dumlupınar ilçesinin tarihteki yeri ve önemiyle birlikte yürütülen diyanet hizmetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Abbasoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muslu’ya teşekkürlerini iletti.

KÜTAHYA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:29

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