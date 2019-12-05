Aslanapa'da sürü yönetimi kursu tamamladı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde 35 kursiyer, açılan sürü yönetimi kursunu başarıyla tamamladı.

Bölgede küçükbaş hayvancılığın çok önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirten Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Işık, ''2013 yılından beri her yıl düzenli olarak açtığımız sürü yönetimi kurslarımızın 11'ncisini de tamamladık. Sürü yönetimi desteğinden daha fazla üreticimizin faydalanması için 1127 Kasım tarihlerinde düzenlediğimiz kursumuzun belgeleri hazırlanırken, yeni kursumuzun açılışını yaptık. Bakanlığımızın Sürü yöneticilerine 5 bin TL destek verdiği, destek için şartlardan birinin bu belgeye sahip olması gerektiği, bilinçli ve yenilikleri uygulayan bir anlayışla çobanlık mesleğini gerçekleştirmenin önemini kursiyerlerimize anlattık'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:44

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.