Kaymakam Fırat, Kıbrıs Gazisi'ni ziyaret etti

Kütahya'nın Pazarlar Kaymakamı Yunus Emre Fırat, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs Gazisi Hasan Hantaş'ı evinde ziyaret etti.

Ziyarette gazi ve aile ile bir süre sohbet eden İlçe Kaymakamı Yunus Emre Fırat, ailenin istek ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Yunus Emre Fırat, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanında olduğunu vurgulayarak, "Sizler kahraman gazilerimiz onur ve şeref abidelerimizsiniz. Gerek devlet olarak gerekse de millet olarak şehit ve gazi yakınlarımızın ne ihtiyaçları ne istekleri olursa olsun bu kutsal sorumluluğun farkında ve bilincinde olarak her zaman sizin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Allah sizlere hayırlı bereketli sağlıklı uzun ömürler versin" dedi.

Kıbrıs Gazisi Hasan Hantaş, ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Fırat ile ziyarete gelen Emniyet Amiri Müjdat Kılıç'a ve Jandarma Komutanı Erhan Yılmaz'a teşekkür ederek, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Neye ihtiyacım varsa devletimiz karşılıyor. Ziyaretleriyle bizleri mutlu ettiler" diye konuştu.

Ziyarette Kaymakam Yunus Emre Fırat'a, Emniyet Amiri Müjdat Kılıç ve Jandarma Komutanı Erhan Yılmaz da eşlik etti.

KÜTAHYA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:29

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