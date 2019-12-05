Kaymakam'dan şehit ailesine ziyaret

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, 1999 yılında Hakkari'de çıkan çatışmada şehit düşen Yaşar Yıldız'ın ailesini ziyaret etti.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, ilçeye bağlı Hamurköylü şehit Yaşar Yıldız'ın annesi Kezban Yıldız ve babası Yaşar Yıldız'ı ziyaret etti.

Ziyarette, şehit Yaşar Yıldız olmak üzere aziz şehitlerimizin ruhları için Kuranı Kerim okunarak dualar edildi.

Kaymakam Abbasoğlu, daha sonra şehit ailesiyle sohbet edip istek ve taleplerini dinledi.

KÜTAHYA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:29

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