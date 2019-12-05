Tavşanlı polisinden ziyaret

Kütahya'nın Tavşanlı polis, Dünya Engelliler Günü nedeniyle Özel Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca ve Merkez Karakol Polis Amiri Mustafa Özel ile polis memurları Özel Yunus Emre Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerini ve okul idaresini ziyaret etti.

Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Abdullah Sarıbaş, gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnun kaldıklarını ifade ederek, çocukların anlamlı bir gün yaşamasına neden oldukları için Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

KÜTAHYA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:29

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