Simav'da uyuşturucuya 1 tutuklama

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, 1 kilo 665 gram esrar ile yakalanan ve uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan Selami Atak (47), tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şaphane ilçesinde yaşayan Selami Atak'ın, kendi ürettiği esrarı Simav ilçe merkezine getireceği bilgisine ulaştı. Dün harekete geçen ekipler, Selami Atak'ın evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 1 kilo 665 gram esrar ele geçirildi, Atak, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Selami Atak, tutuklandı.

Simav İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin kullanılmasının önlenmesi ve özellikle öğrencilere yönelik satışın önüne geçilmesi amacıyla başlattıkları çalışmaların takipçisi olacaklarını söyledi.



KÜTAHYA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:44

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.