Tavşanlı'ya uyuşturucu sokmak isteyen iki şüpheli yakalandı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Bursa'dan Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine uyuşturucu sokmak isteyen iki kişi polisin çalışmaları sonucu yakalandı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bursa'dan ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi alması üzerine harekete geçti. Gelecek aracı takibe alan ekipler, otomobili ilçe girişinde durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Polis araçta bulunan A.E. ve E.B.’yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilinde yapılan aramada, motor ve hoparlör kısımlarına gizlenmiş 120 gram skank maddesi ele geçirdi.

KÜTAHYA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:29

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