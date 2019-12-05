Üniversiteye hazırlanan öğrencilere Emet tarihinde ilk defa motivasyon eğitimi verildi

Kütahya’nın Emet ilçesinde lise son sınıf öğrencilerine ’Motivasyon otobüsü’ projesi çerçevesinde ilçe tarihinde ilk defa motivasyon eğitimi verildi.

Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, ’Motivasyon’ projesiyle eğitimi alışılmışın dışında eğlenceli hale getiriyor.

Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, projeyle özellikle kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerin motivasyon, iletişim, teknoloji, liderlik ve girişimcilik yönlerinin geliştiriyor.

Armağan, Emet Gaz Kemal İlkokulu Konferans salonunda sınavlara hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine eğlenceli ve neşeli yaklaşık 2 saat motivasyon eğitimi verdi.

Armağan, öğrencilerin hayata karşı farkındalık düzeylerini arttırmak, motive etmek ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladığını söyledi. Seminerde başarı için gerekli olan kriterler ve insan beyninin algılamadaki farklı yönleri ön palana çıkarıldı. Motivasyon seminerine katılan öğrenciler, kendilerine verilen balonlara tüm streslerini doldurup şişirdiler, stres dolu balonlar patlatılarak seminerde ilk motivasyon sağlandı. Hayatın tüm evrelerinden örneklerle geçen seminer, oyunlar ve eğlencelerle son buldu.

Lise öğrencileri yaptıkları açıklamalarda, ''Sınavlara hazırlık döneminde ilçemizde ilk kez gerçekleştirilen bu seminerde çok eğlendik. Stresimizi nasıl yöneteceğimizi anladık. Bize faydalı yönlerimizi gösterdi. Eksik yönlerimizi nasıl tamamlayacağımızı gösterdi. Emeği geçenlere teşekkür ederiz'' dediler.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, yaptığı açıklamada, ''12, sınıf öğrencilerimiz motivasyon, stres, kaygı, sınavlara hazırlanma noktasında ciddi bir çalışma gerekiyor. Bununla ilgili sayın kaymakamımız önderliğinde yapmış olduğumuz bir çalışma var. Öğrencilerimize Kudret Armağan hocamız önderliğinde bir eğitim veriliyor. Çok heyecanlı ve coşkulu bir eğitim veriliyor. Öğrencilerimizdeki heyecanı gözlerinde görüyoruz. Kaymakamlığımıza, kurumlarımıza vermiş oldukları destekten dolayı ve Kudret hocamıza bu eğitimden dolayı teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

Eğitim sonunda Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan'a günün anısına plaket verildi.

KÜTAHYA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:29

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