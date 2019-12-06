Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT arasında protokol

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT A.Ş. ve Kütahya PTT Başmüdürlüğü arasında, APS kurye, posta kargosu, kargo gönderimlerinin kabulü, taşıma ve teslimi işlemleri konusunda protokol imzalandı.

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, PTT Başmüdürü Ramazan Özdoğru ve PTT İşletme Müdürü Mehmet Altunkaynak´ın katılımlarıyla, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile PTT A.Ş. ve Kütahya PTT Başmüdürlüğü arasında, İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ait APS kurye, posta kargosu, kargo gönderimlerinin kabulü, taşıma ve teslimi işlemleri konusunda protokol imzalandı. Protokol kapsamında, İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ait APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerinde özel indirim yapılarak işlemler gerçekleştirilecek.

İmzalanan protokolle yapılan işbirliğinin, her iki kuruma da kalite, zaman ve maliyet avantajı sağlaması öngörülüyor.

KÜTAHYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:29

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