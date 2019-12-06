Öğrencilere doktorluk mesleği anlatıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik kariyer gelişimini desteklemek, meslek seçimlerine katkı sağlamak amacıyla kariyer günleri etkinliği düzenlendi.

Çavdarhisar Ortaokulu öğrencilerin sorgulama, araştırma yeteneklerini geliştirmek için alanında uzman kişilerin mesleklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen kariyer günleri kapsamında, Çavdarhisar Devlet Hastanesi'nden Aile Hekimi Sertaç İpek ve Hemşir Mehmet Uryan Gülsevim'i öğrencilere anlatımda bulundu.

Kariyer günü etkinliğinde tıp eğitimi, doktorluk mesleği, hemşirelik mesleği, mesleğin avantajları ve dezavantajları, maddi ve manevi yönleri, çalışma koşulları, öğrencilik yıllarındaki ders çalışma yöntemleri konularında bilgiler verildi. Öğrencilere kişisel kariyer hedefleri doğrultusunda mesleki tecrübeler aktarıldı.

KÜTAHYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:29

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