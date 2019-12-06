Öğrencilere doktorluk mesleği anlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Öğrencilere doktorluk mesleği anlatıldı

İHA

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik kariyer gelişimini desteklemek, meslek seçimlerine katkı sağlamak amacıyla kariyer günleri etkinliği düzenlendi.

Öğrencilere doktorluk mesleği anlatıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik kariyer gelişimini desteklemek, meslek seçimlerine katkı sağlamak amacıyla kariyer günleri etkinliği düzenlendi.
Çavdarhisar Ortaokulu öğrencilerin sorgulama, araştırma yeteneklerini geliştirmek için alanında uzman kişilerin mesleklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen kariyer günleri kapsamında, Çavdarhisar Devlet Hastanesi'nden Aile Hekimi Sertaç İpek ve Hemşir Mehmet Uryan Gülsevim'i öğrencilere anlatımda bulundu.
Kariyer günü etkinliğinde tıp eğitimi, doktorluk mesleği, hemşirelik mesleği, mesleğin avantajları ve dezavantajları, maddi ve manevi yönleri, çalışma koşulları, öğrencilik yıllarındaki ders çalışma yöntemleri konularında bilgiler verildi. Öğrencilere kişisel kariyer hedefleri doğrultusunda mesleki tecrübeler aktarıldı.

KÜTAHYA

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 07:58
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üniversiteye hazırlanan öğrencilere Emet tarihinde ilk defa motivasyon eğitimi verildi
YEREL HABERLER Üniversiteye hazırlanan öğrencilere Emet tarihinde ...
Şaphane'de ''Öz bakıma destek elemanı'' kursu
YEREL HABERLER Şaphane'de ''Öz bakıma destek elemanı'' kursu
Kaymakam Hasan Çiçek: "Örnek bir hastanemiz var"
YEREL HABERLER Kaymakam Hasan Çiçek: "Örnek bir hastanemiz var"
Emetli kadınlar Ankara'da çini sanatını tanıtıyor
YEREL HABERLER Emetli kadınlar Ankara'da çini sanatını tanıtıyor
DPÜ Engelsiz Öğrenci Birimi’nden Farkındalık Konferansı
YEREL HABERLER DPÜ Engelsiz Öğrenci Birimi’nden Farkındalık ...
DPÜ AKUK üyelerine kurtarma ekipmanları tanıtıldı
YEREL HABERLER DPÜ AKUK üyelerine kurtarma ekipmanları tanıtıldı
Kütahya AFAD’tan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine ‘Afete Hazır Okul’ eğitimi
YEREL HABERLER Kütahya AFAD’tan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine ...
TCDD Trafik Daire Başkanı Abdullah Özcanlı Dumlupınar'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER TCDD Trafik Daire Başkanı Abdullah Özcanlı ...
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT arasında protokol
YEREL HABERLER Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT arasında ...
Üniversiteye hazırlanan öğrencilere Emet tarihinde ilk defa motivasyon eğitimi verildi
YEREL HABERLER Üniversiteye hazırlanan öğrencilere Emet tarihinde ...
Otomobilin motor ve hoparlöründen uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Otomobilin motor ve hoparlöründen uyuşturucu çıktı
Kütahya'daki trafik kazasında acı tesadüf Oğlu hayatını kaybeden belediye işçisi durumdan habersiz olay yerinde temizlik çalışmasına katıldı
YEREL HABERLER Kütahya'daki trafik kazasında acı tesadüf Oğlu ...
Tavşanlı'ya uyuşturucu sokmak isteyen iki şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tavşanlı'ya uyuşturucu sokmak isteyen iki şüpheli ...
Simav'da uyuşturucuya 1 tutuklama
YEREL HABERLER Simav'da uyuşturucuya 1 tutuklama
Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan babanın en acı anı
YEREL HABERLER Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan babanın en ...
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı: "İnsanlığın doğru rehberlere ihtiyacı var"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ramazan Ayvallı: "İnsanlığın doğru ...
Zabıta'ya sprey eğitimi
YEREL HABERLER Zabıta'ya sprey eğitimi
"Kadınlar, siyaset sahnesinde ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almalı"
YEREL HABERLER "Kadınlar, siyaset sahnesinde ve karar alma ...
Kütahya’da ‘Düşünü-Yorum, Konuşu-Yorum’ temalı liseler arası öğrenci paneli
YEREL HABERLER Kütahya’da ‘Düşünü-Yorum, Konuşu-Yorum’ temalı ...
İHH Hisarcık Temsilcisi Var, Onkoloji hastası çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER İHH Hisarcık Temsilcisi Var, Onkoloji hastası ...
Tavşanlı polisinden ziyaret
YEREL HABERLER Tavşanlı polisinden ziyaret
Pazarlar'da veli iletişim semineri
YEREL HABERLER Pazarlar'da veli iletişim semineri
DPÜ’de 'Geleceğin bu seminerde' etkinliği
YEREL HABERLER DPÜ’de 'Geleceğin bu seminerde' etkinliği
Kütahya’da patates üretimi yüzde 13,2 azaldı
YEREL HABERLER Kütahya’da patates üretimi yüzde 13,2 azaldı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X