Emetli kadınlar Ankara'da çini sanatını tanıtıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde kurulan Emet Belediyesi destekli Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi, (EMKO) Ticaret Bakanlığı önderliğinde Ankara'da kurulan Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ında katıldığı fuar açılışına, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner'de katıldı. Başkan Doğan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Emet'li kadınların el emeği göz nuru el yapımı tabak hediye etti.

Kütahya bölgesinin ilk kadın girişimci kooperatiflerinden olan Emet Belediyesi destekli Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi'nin eserlerinin sergilendiği standı, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş da ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

KÜTAHYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:29

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