Şaphane'de ''Öz bakıma destek elemanı'' kursu

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde hasta ve yaşlı hizmetleri alanında 305 saatlik ''Öz bakıma destek elemanı'' kursu açıldığı bildirildi.

Şaphane Halk Eğitim Müdürü Ali Dinçay, yaptığı açıklamada, ''Kursumuzu açmaktaki amacımız, kursuyerlerimizin iskelet ve kasların yapı ve işlevlerini ayırt etmesi, besin öğelerini ve besin gruplarını ayırt etmesi, yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri doğrultusunda sağlıklı beslenmeyi ayırt etmesi, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bakıma ihtiyacı olan bireyin kişisel bakımını yapması'' dedi.

Dinçay, ''Kursiyerlerimizin mahremiyete saygı göstererek vücut bakımı yapması, beslenme ilkelerine uygun bakıma ihtiyacı olan bireyi beslemesi, yatak yaraları oluşmasını önlemeye ve koruyucu önlemler almaya yardımcı olması amaçlanmaktadır'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.