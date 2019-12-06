Veliler, çocuklarıyla aynı sırada kitap okuyor

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde öğrenciler, kitap okuma farkındalığı için başlatılan projede, velileri ve öğretmenleriyle birlikte okulda haftada iki gün bir saat kitap okuyor.

Pazarlar İlkokulu'nda "Çocuğumla sınıfta kitap okuyorum" projesi kapsamında veliler, çocuklarıyla birlikte okullarda kitap okumaya başladı.

Proje sorumlusu sınıf öğretmeni Hasan Altıntaş okula gelen velilerin sınıflarda öğrencilerle birlikte haftada iki gün bir saat kitap okuduğunu ifade etti.

Çocukların okuma konusundaki eksikliklerini gidermek için çaba sarf ettiklerini dile getiren Altıntaş, "çocuklar bizim aynamızdır. Onlara en güzel şekilde örnek olmalıyız, etkinliğe katıldığınız için teşekkür ederim" dedi.

Velilerin çocuklarıyla birlikte kitap okumalarının öğrencileri teşvik ettiğini belirten Pazarlar İlkokulu Müdürü Mustafa Dertli, "Bakanlığımız tarafından uygulanan 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında başlatılan projemize velilerimiz ilgi gösteriyor. Okumak eğitimin temelidir. Bazen en ücra yerlerden nice cevherler çıkar. Bunun için çok okumak gerekir dedi. Veliler de etkinlik için teşekkür ettiklerini belirttiler. Proje tüm sınıflara yıl boyunca uygulanacak" diye konuştu.

3. sınıf öğrencisi Melek Bayram, ailelerinin kendilerine rol model olduğunu dile getirdi. Proje sayesinde aileleriyle aynı sırada bir araya geldiklerini belirten Bayram, "Ailelerimizle aynı sıra paylaşmak ve onlarla birlikte kitap okumak bizim şevkimizi artırıyor. Hem bizim için hem onlar için çok güzel bir etkinlik oluyor. Bundan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:29

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