Kütahya’da öğrencilere ‘Hedef 2020 Tam İsabet’ konulu motivasyon semineri

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine yönelik "Hedef 2020 Tam İsabet" konulu motivasyon semineri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'nda, Dr. Faruk Öndağ tarafından Akşemsettin İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine verilen "Hedef 2020 Tam İsabet" konulu motivasyon seminerinde LGS ve YKS maratonunda öğrencilerin önüne çıkan farklı engellerle baş edebilme yolları, sınav stresini yenme yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Seminere İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Zorlu’da katıldı.

KÜTAHYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.