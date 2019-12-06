Simav'da 66 şişe sahte içki ele geçirildi

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KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, çeşitli türlerde 66 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin sahte içkileri köylerde, düşük fiyatla sattığı belirlendi.

Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Karakür Mahallesi'nde kaçak içki üretilip, düşük fiyatla köylerde satıldığı bilgisine ulaştı. Mahkemeden alınan arama kararı ile harekete geçen ekipler, şüpheli Mustafa D.'ye ait evde, dün akşam arama yaptı. Aramada Mustafa D.'nin evinin çatı kısmında gizlenmiş 100 cc'lik toplam 66 şişe rakı, votka ve viski ele geçirildi. Sahte içkilere el konulurken şüpheli Mustafa D. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmada yapılan ilk sorgusunda Mustafa D.'nin İzmir'den temin ettiği çeşitli türdeki içkileri, kullanılmış boş içki şişelerine doldurup, sahte bandrol yapıştırdıktan sonra düşük fiyatla köylerde satışa sunduğu belirlendi. Mustafa D.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



KÜTAHYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:29

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