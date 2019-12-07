Gediz’de 'Finansal okuryazarlık ve kadınların güçlenmesi' paneli

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik 'Finansal okuryazarlık ve kadınların güçlenmesi' paneli düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda; 20182023 yıllarını kapsayan “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Planı” hazırlanarak yürürlüğe konuldu. Söz konusu eylem planının 5 bileşeninden biri olan eğitim bileşeninde “Kadınların Finansal okuryazarlık Konusunda Bilgi ve Farkındalıkları Arttırılması” hedefine yer verildi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı 180 günlük icraat programında da “Kadınlara Yönelik Finansal Okuryazarlık Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerlerinin Yaygınlaştırılması Eylemi” de yer aldı. Bu kapsamda Gediz Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Güçlenmesi paneli düzenlendi.

Gediz Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu konferans salonunda düzenlenen panele panelist olarak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde araştırmacı olarak görev yapan Nihat Çınar ile Gediz Ticaret ve Sanayi Odasında Genel Sekreter olarak görev yapan Cavit Cengiz katıldı.

Panelde Araştırmacı Nihat Çınar, “Finansal okuryazarlık nedir, Finansal planlama, finansal hedefler ve bütçe” hakkında bilgiler verirken, Cavit Cengiz ise, “KOSGEB’in başarılı kadın girişimcileri, KOSGEB’in başarılı kadın girişimcilere sunduğu avantajlar” konularında katılımcılara bilgiler verdi.

Panel, katılımcılar tarafından panelistlere sorulan soru ve cevaplarla devam etti.

Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Güner Yiğit, “Düzenlenen panel ile katılımcı kadınlarımızın finansal okuryazar olabilmesi, tasarruf alışkanlığı edinebilmesi ve temel yatırımlar hakkında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi konularında destek olmayı hedefliyoruz” dedi.

Yiğit, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda İl Müdürlükleri tarafından yerel dinamiklerle işbirliği içerisinde 2017 yılından bugüne gerçekleşen seminerlerde 65 ilde 18bin 326 kişiye ulaşıldı. Bu çerçevede İŞKUR, KOSGEB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu temsilcilerinin kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik teşvik ve destekler hakkında bilgi ve deneyimlerinin paylaşılması büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

Program sonunda panele katılan toplamda 84 Kadına sertifika dağıtımı gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:30

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