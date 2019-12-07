Gediz’de çok amaçlı yeni yaşam alanı oluşturuldu

Kütahya’nın Gediz ilçesine Belediye tarafından yeni yaşam alanları kazandırılmaya devam ediyor.

Gediz halkına daha güzel, daha yeşil yaşam alanları oluşturmak amacıyla, çalışmalarına devam eden Gediz Belediyesi; Muhipler Mahallesi 550. Sokak’taki Peyzaj çalışmaları tamamlanan yeni yaşam alanını mahalle sakinlerinin hizmetine sundu.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Çevre dostu ve sosyal belediyecilik kapsamında hedefimiz her mahalleye park, yeşil alan, spor alanı ve çok amaçlı yaşam alanları kazandırmak. Yeni yapılan yaşam alanları ile ilçemize ve vatandaşlarımıza sosyal bir alan oluşturmuş olmakla birlikte vatandaşlarımızın daha sağlıklı zaman geçirmeleri için yeşil bir alan kazandırmış olduk. Muhipler Mahallesi 550. Sokak’ta boş atıl vaziyette ki alanda Park Bahçeler ekiplerince peyzaj çalışması yapılarak, mahalle sakinlerinin özellikle çocuklarımızın boş vakitlerinde hoşça vakit geçirebilecekleri yaşam alanı yeniden düzenlenerek halkımızın hizmetine sunuldu. Hayırlı olsun” dedi.

KÜTAHYA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:30

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.