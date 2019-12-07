Domaniç Hayme Ana MYO’da ‘Katılım Bankacılığı’ konferansı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu'nda, Domaniç Hayme Ana Bilim, Kültür ve Sanat Topluğu tarafından “Günümüzde Katılım Bankacılığı” konferansı düzenlendi.

Meslek Yüksekokulunun konferans salonunda düzenlenen ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Katılım Bankacılığı Daire Başkanı Ömer Çekin'in konuşmacı olduğu etkinliğe akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Türk Bankacılık sektörünün sağlam bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Ömer Çekin, "Güncel verilere göre, Türk bankacılık sektörü için kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,98, sermaye yeterlilik oranı da yüzde 18,44'dir. Son yıllarda devletin katılım bankacılığı konusunda ciddi bir teşviki var. 2005 yılından bu yana katılım bankacılığı sektörünün yaklaşık yüzde 24 oranında yıllık bileşik büyüme kaydederek ve Türk bankacılık sektörünün genel büyüme performansının üzerinde bir başarı elde ederek, pazar payını istikrarlı biçimde arttırmasıyla dikkat çekiyor" dedi.

"Kamu tarafından sektöre girişlerin olması, katılım bankacılığı modelinin Devletimiz tarafından önemsendiğine ve aktif olarak desteklendiğine işaret etmektedir" diyen Çekin sözlerine şöyle devam etti; "Katılım bankacılığı için zayıf yönler ve çeşitli tehdit unsurları olmakla birlikte, büyüme anlamında önemli fırsatlar sunduğu ve sektörün kayda değer ölçüde güçlü yönlerinin bulunduğu dikkat çekiyor. Katılım bankaları 2005 yılında sektörde yüzde 2,5 paya sahipken bugün yüzde 6’lık bir paya ulaştı. Bu sektörün geliştirilmesine yönelik devletin ciddi bir desteği var. Mesela dünyada İslam bankacılığın merkezi olarak gösterilen Malezya’da 80’li yıllarda devletin çok ciddi bir teşviki vardı. Biz de şu anda aynı süreci yaşıyoruz. Baktığımız zaman bu teşviklerin faydasını görebiliyoruz. Çünkü 2005 yıllından itibaren büyüme ivmesi oldukça fazla. Bankacılık sektörü 20152019 yıllarında yıllık ortalama yüzde 17 büyüme gösterirken, katılım bankaları bunun üzerinde bir büyüme göstererek yüzde 24 büyümeye sahip oldular” ifadelerini kullandı.

Konferansın son bölümünde BDDK’da kariyer olanakları konularında da çeşitli bilgiler veren Çekin, konferansın ardından öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

Konferans sonrası Domaniç Hayme Ana MYO Müdürü Öğr. Gör. Türkmen Kalkan, Çekin’e verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederek günün anısına çini bir tabak sundu.

KÜTAHYA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:30

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