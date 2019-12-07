DPÜ’de ‘Gelişime Son 1 Adım’ başlıklı konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Finansal Okuryazarlık Topluluğu tarafından düzenlenen “Gelişime Son 1 Adım” başlıklı konferansa ev sahipliği yaptı.

Dumlupınar Üniversitesinin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Finansal Okuryazarlık Topluluğu tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfi2'de düzenlenen, konferansa Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmet Özotraç, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSKB) Eğitim Müdürü Dr. Gökhan Büyükşengür ve öğrenciler katıldı.

Konferansın konuşmacıları olan İsmet Özotraç ve Dr. Gökhan Büyükşengür, öğrencilere iş yaşamlarındaki deneyimlerinden günümüz piyasalarındaki hareketlerin çözümlemesine, Türk ekonomisinin geleceğinden, bankacılık sektörünün geleceğine kadar çeşitli alalardaki görüşlerini öğrencilerle paylaştılar.

Konferans sonunda konuşmacılar Özotraç ve Büyükşengür'e üniversitenin altın anahtarı verildi.

KÜTAHYA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:30

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.