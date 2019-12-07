Gediz’de adli kolluk personeline seminer

Kütahya'nın Gediz ilçesinde adli kolluk personeline yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Seminerde, Gediz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ünsal ile Cumhuriyet Savcıları Elif Yağcı ve Elif Sümeyye Madanoğlu tarafından Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Şaphane İlçe Emniyet Amirliği, Çavdarhisar İlçe Emniyet Amirliği personeline 'Adli Kolluk Personelinin Görev ve Yetkileri' konuları ele alındı.

Seminerde polise, adli olay soruşturma işlemleri esnasında dikkat edilmesi gereken genel hususlar, adli kolluğun görev ve yetkileri, soruşturma dosyalarında yapılan hatalar, yakalama ve gözaltına alma, şüphelinin doktor raporunun alınması gibi konularda detaylı bilgilendirme yapıldı.

Seminere katılımın yoğun olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Gediz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ünsal, “Adli işler ve adli eylemlerin suç soruşturmasında, suçla mücadele ederken güvenlikle insan hakları dengesini, gözetme eksenli bir seminer çalışması amaçlıyoruz” dedi.

KÜTAHYA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:30

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.