Kütahya’da ‘TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması’ bilgilendirme toplantısı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bu yıl yapılacak araştırma proje yarışmalarının bilgilendirme toplantısı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'nda İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, TÜBİTAK Bursa Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özkan ve proje çalışmalarında görev alacak öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Mustafa Özkan konuyla ilgili sunum yaparak proje çalışmalarında nelere dikkat edilmesi gerektiğini projede görev alacak olan öğretmenlere aktardı.

Gençleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamak amacıyla her yıl lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik 2204A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ve 2204B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenleniyor.

KÜTAHYA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:30

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