Başkan Hüseyin Doğan: 550 takvim gününde gençlik merkezimiz bitirilecek

Kütahya'nın Emet ilçesine yapılacak olan gençlik merkezi ihalesinin yapıldığı, ihaleyi alan firmanın 550 gün sonunda inşaatı tamamlayıp teslim edeceği bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamda, ”100 bin nüfuslu yerleşim yerlerine yapılan modern bir gençlik merkezi Emet ilçemize yapılıyor. Emet Hisarlık tepesinde bulunan 10 dönüm arazi üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın projelerinden yaklaşık maliyeti 6 milyon TL’yi bulan 3 bin 150 metrekare arsa alanı üzerinde 2 bin 65 metrekare kapalı gençlik merkezimizin yapımını Es İnşaat Anonim şirketi aldı. Firma ilçemize gelerek ön keşif çalışmalarına başladı. İçerisinde resim, müzik, plastik sanatlar işliği, kütüphane, iki derslik, kapalı spor salonu, çok amaçlı kullanım için 500 kişilik tiyatro salonu konferans salonu ve kafeterya bulunacak. Ayrıca merkezimizde idare odaları, bay bayan ve engelli genel soyunma duş ve lavaboları, jeneratör, yedek su depoları gibi teknik donanımları da bulunuyor. 550 takvim gününde tesisimiz hizmete açılacak” dedi.

KÜTAHYA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:30

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