Otogar esnafının kira zammı isyanı

Kütahya Esnaf Derneği yöneticileri, otogar esnafıyla bir araya geldi.

Esnafların problemlerini dinleyen Dernek Başkanı Ali İhsan Özdemir, kira artışları sebebiyle meslektaşlarının zor durumda olduğunu dile getirdi.

Dernek olarak her zaman esnafların yanında olduklarını ifade eden Özdemir, "Otogar esnaflarımız kira artışları nedeniyle zor günler geçiriyor. Esnaflarımız zaten iyi olmayan işlerinin yanında bir de kiralarının artması zorluklarını daha da artmıştır. Bu konuyu yetkililere aktaracağız. İnşallah bir çözüm yolu bulunur" diye konuştu.

KÜTAHYA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:30

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.