Altıntaş'ta ortaokul öğrencileri çini sergisi açtı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Ortaokul öğrencilerinin yaptığı çini çalışması sergisi büyük beğeni topladı.

Kütahya'nın dünyada marka olduğu çini sanatını öğrencilere küçük yaşta öğretmek istediklerini belirten Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, ''Altıntaş Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimiz, okulun Görsel Sanatlar Dersi Öğretmeni Mustafa Kızıl ile birlikte çini çalışmaları yaptılar. Kütahya'mızın marka olduğu sanatlardan olan çinicilikle ilgili çalışmalar, öğrencilerimiz için öğretici ve eğlenceli bir şekilde geçti. Öğrencilerin hazırladığı ürünler okulumuzda sergilendi. Ayrıca geleceğin çini ustalarını bulup keşfetmek için iyi bir çalışma yaptığımıza inanıyorum. Ortaya çıkan eserler bölge insanımızın daha küçük yaşlarda çini sanatına gösterdiği ilgi ve alakayı göstermektedir. Sergide emeği olan öğrencilerimize ve Görsel Sanatlar Dersi öğretmeni Mustafa Kızıl'a teşekkür ediyorum'' dedi.

KÜTAHYA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:30

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