Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

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Bursa'da görev başındayken şehit edilen polis memuru Alaattin Özdemir, memleketi Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir'in (44) naaşı, Bursa'daki törenin ardından Kütahya Yunus Emre Mahalesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alınmasının ardından şehit polisin cenazesi, törenin yapılacağı Ulu Camisi'ne getirildi.

Şehidin yakınlarının güçlükle ayakta durduğu törene, İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kütahya protokolü ve şehit Özdemir’in meslektaşları katıldı.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi polisler tarafından omuzlara alındı. Tekbirler eşliğinde cenaze aracına konulan şehidin cenazesi, götürüldüğü Hava Şehitliği'nde defnedildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, salı akşamı 2 aile arasında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polislerden Alaattin Özdemir, belindeki tabancasını alan Mehmet Dağkoçak tarafından vurulmuştu. Başından yaralanan 2 çocuk babası Özdemir, 112 acil sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Özdemir'in ailesi, şehidin organlarını bağışlama kararı almıştı.

KÜTAHYA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:30

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