DPÜSEM Gediz MYO’da sertifika programlarını tanıttı

Gediz Meslek Yüksekokulu'nda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sertifika eğitim programlarının tanıtımı yapıldı.

Meslek Yüksekokulunun Konferans Salonunda düzenlenen tanıtıma konuşmacılar DPÜSEM Müdürü Öğr. Gör. A. Bülent Gül, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. İlker Vural, Gediz MYO'nun akademik ve idari personelleri ile öğrenciler katıldı.

A. Bülent Gül, DPÜSEM'in akademik ve idari personeli ve öğrenciler başta olmak üzere herkes için iş ve yaşam hayatlarında işine yarayacak eğitimler düzenlediğini belirtti. İlker Vural ise eğitimlerin ayrıntılarına ve içeriklerine ilişkin olarak katılımcıları bilgilendirdi.

Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Gökhan Dağılgan, sertifika programlarının öğrencilerin gelecekte işe giriş ve iş hayatlarında büyük katkı sunacağını belirterek, konuşmacılar Gül ve Vural’a teşekkür etti.

KÜTAHYA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:31

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