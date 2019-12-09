Okulda deprem ve yangın tatbikatı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafer İlkokulu'nda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Altıntaş'taki Zafer İlkokulu'nda yapılan deprem ve yangın tatbikatında öğrenciler, siren sesiyle birlikte sınıflarından çıkarak düzenli şekilde binayı tahliye etti. Öğrenciler, bahçede güvenli bölüme alındı. Okul bahçesinde temsili çıkarılan yangını ise, itfaiye ekipleri söndürdü. Sınıflardaki temsili yaralılar, sedye yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Sağlık ekipleri yaralı öğrencilere, müdahale etti.

Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, ''Deprem bölgesinde olduğumuz gerçeği her zaman bilinmektedir. Bu yüzden yaptığımız bu tatbikatlara çok önem veriyoruz. Ayrıca öğrencilerimize yangın anında neler yapmaları gerektiği Altıntaş Belediyesi İtfaiye personelleri tarafından anlatıldı'' diye konuştu.

KÜTAHYA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:32

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