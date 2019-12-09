Üniversite öğrencilerine 'Teknik resim kursu'

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik 'Teknik resim kursu' açıldı.

Yaklaşık 4 ay sürecek olan ve 18 kursiyerin devam ettiği 'Teknik resim kursu'nu Makine Teknoloji alanında öğretim görevlisi Muhammed İlivan tarafından veriliyor.

Bu konuda bilgi veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan, "teknik resim; teknik elemanlar tarafından her hangi bir makinenin veya bu makineye ait parçaların üretimi için kullanılan bir dildir. Teknik resim bir makinenin biçimini, boyutlarını,hangi malzemelerden yapılacağını, toleranslarını ve yüzey kalitesini belirtir ve karşılıklı anlaşmayı sağlar. Bütün teknik elemanların üretecekleri parçalar hakkında birbirleriyle anlaşılabilmesi için teknik resim kullanmaları şarttır. Bu çerçevede Pazarlar Meslek Yüksekokulu Makine Resim ve Konstrüksiyon bölümü öğrencilerine yönelik Teknik resim kursu açtık. Yaklaşık 4 ay sürecek olan ve 18 kursiyerin devam ettiği Teknik Resim Kursunu Makine Teknoloji alanında öğretim görevlisi Muhammed İlivan tarafından veriliyor. Halk Eğitim Merkezi olarak halkımıza yararlı olabilecek her türlü kursu açmaya hazırız” dedi.

KÜTAHYA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:32

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