Hisarcık’ta sağlıklı beslenme ve diyabet eğitimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu 3/B sınıfı öğrencilerine Sınıf Öğretmeni Cavit Özçil tarafından sağlıklı beslenme ve diyabet eğitimi verildi.

Şeker hastalığı olarak bilinen diyabet ve diyabet çeşitleri hakkında sinevizyon gösterisi eşliğinde öğrencilere bilgiler veren Sınıf Öğretmeni Cavit Özçil, sağlıklı büyüme ve dengeli beslenme konularında öğrencilere uyarılarda bulundu. Diyabetin bir hastalık değil, bir yaşam tarzı olduğunun bilinmesinin gerektiğini belirten Özçil, diyabette önemli olanın beslenme şekli olduğunu ifade etti.

KÜTAHYA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:32

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