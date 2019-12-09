Yasemin Çavdar: Koruyucu ailelerimizde 60 çocuğumuz bulunuyor"

Kütahya Koruyucu Aile Derneği (KÜKAD), yeni koruyucu aileler ile koruyucu aile adaylarının tanışması ve kaynaşması için bir araya geldi.

Tavşanlı Belediye Sosyal Tesisleri’nde bir toplantı düzenleyen KÜKAD yönetimi, burada ailelere faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Dernek Başkanı Yasemin Çavdar, "Bu çocuk bakım modelini ilimizde ve çevre ilçelerimizdeki ailelerimize tanıtmak, biyolojik aileleri yanında kalamayan yavrularımızı sağlıklı, huzurlu ve sevgi dolu ailelerde yetişmesini sağlayıp topluma kazandırmak amacıyla bir araya geliyoruz. Aileleri birbirleriyle kaynaştırmak için toplantı düzenledik, sağ olsunlar büyük katılım oldu. Şu anda Tavşanlı ilçemizde 15 çocuk aile yanında. Aramızda adaylarımız da var, onlar da Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurularını yaptı. Kütahya il genelinde koruyucu ailelerin yanında şu an 60 çocuğumuz bulunuyor" dedi.

KÜTAHYA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.