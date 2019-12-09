Dumlupınar'da ekonomik kalkınma toplantısı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Küçükaslıhanlar köyünde, ilçeye bağlı köylerin ekonomik kalkınması için yapılması gereken çalışmalar hakkında toplantı yapıldı.

Toplantıya Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Gıda Tarım ve Hayancılık Müdürü Fırat Altıntaş ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda, köylerde yapılan tarım ve hayvancılığın genel değerlendirilmesinin yanında, üretim maliyetlerini düşürerek köylünün daha çok kazanç elde etmesini sağlayacak politikalar ele alınarak, bu kapsamda kooperatifleşmenin köylüye ve vatandaşlara kazanımları hakkında istişareler yapıldı.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Köylümüzün ürettiği ürünü ilçe merkezimizde kurulan pazarda satması çok önemli. Köylümüzün üretip satacağı ürün ve hayvan çeşitlerini bugün konuşma imkanı bulduk. Bu toplantıları daha sık yapma kararı aldık'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:32

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