Hisarcık’ta ortaokul öğrencisi bulduğu parayı Okul Müdürüne teslim etti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan Ortaokulu öğrencisi İbrahim Gök, okul bahçesinde bulduğu içinde bir miktar para olan cüzdanı okul idaresine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

Ortaokul 7A Sınıfı öğrencisi İbrahim Gök, okul bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynarken bulduğu ve içerisinde bir miktar para bulunan cüzdanı Okul Müdürü İsmail Tunçay’a teslim etti.

Bulunan cüzdanı sahibi olan öğrenciye teslim eden Müdür İsmail Tunçay, örnek davranışından dolayı öğrenciyi tebrik ederek ödüllendirdi.

KÜTAHYA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:32

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