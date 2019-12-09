Kütahya otomobil tutkunlarını ağırladı

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Mercedes Benz kulübü üyeleri, Kütahya Kalesi'nde klasik otomobillerini sergiledi.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Bursa, Eskişehir ve Denizli’den kente gelen 80 kişilik Mercedes Benz tutkunu ile Kütahya Kalesinde bir araya geldi.

Etkinlikte Başkan Işık, klasik otomobilleri inceleyip sahiplerinden bilgi aldı.

Mercedes Benz Kütahya tarafından Hüseyin Hisarlı başkanlığında düzenlenen etkinlik, konvoy halinde şehir turu yapılması ile sona erdi.

KÜTAHYA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:32

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