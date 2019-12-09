Tavşanlı'da kaçak içki operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu ile kaçak üretilmiş pet şişeler içerisinde alkol ele geçirildi.

Tavşanlı jandarma ekipleri ile Kütahya İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada sahte alkol imal edilip otomobil içerisinde satıldığı ihbarı üzerine N.Ş. isimli kişinin evinde ve otomobilinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda aracın bagaj kısmında 20 küçük pet şişe içerisinde alkol olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Evinde yapılan aramada ise alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen 10 kilo üzüm suyu, 1 şişe üzüm sirkesi, 3 şişe gazoz, içerisinden alkol kokusu gelen 15'er kiloluk içi boş iki adet bidon, 1 adet şişede alkol ve alkol yapımının tarifi yazılı bir adet kağıt ele geçirildi.

Arama sonucunda, Tavşanlı Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, alınan talimatlar doğrultusunda şahıs şüpheli olarak ifadesi alınmasına müteakip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KÜTAHYA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.