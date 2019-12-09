Simav’da trafik kazası: 8 yaralı

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Kütahya’nın Simav ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza, Muradınlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Murat Çelik yönetimindeki 43 KD 694 plakalı araç ile, Şener Çelik idaresindeki 16 CVU 85 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan Murat Çelik, Fatma Çelik, Abdulsamet Arvas, Hamza Taner, Güney Kaymaz ve Bahadır Kılıç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından ambulanslarla Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KÜTAHYA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:32

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