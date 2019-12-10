Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Kütahya’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, KütahyaUşak karayolunun 27. kilometresinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Kütahya'dan Uşak istikametine istikametine gitmekte olan A.O.Ş (37) yönetimindeki 16 AEF 253 plakalı otomobil, İ.K. idaresindeki odun yüklü tıra arkadan çarptı.
KÜTAHYA
09 Aralık 2019 Pazartesi
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