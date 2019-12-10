Köy okuluna kitap bağışı

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Kütahya'nın Emet ilçesinde lise öğrencileri köy okuluna kitap bağışında bulundu.

Gazi Emet Anadolu Lisesi Kütüphane Külübü öğrencileri ilçeye bağlı Yeniceköy Ortaokulu öğrencilerine kitap bağışında bulundu.

Gazi Emet Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Uysal, yaptığı açıklamada, “2023 e 2023 sayfa aç kitap kitap okuma projesi” kapsamında Emet ilçemize bağlı Yeniceköy Ortaokulu öğrencilerine kitap bağışı yapıldı. Duyarlı Klüp öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm eğitim kadromuza bu güzel etkinlik için teşekkürlerimi sunuyorum'' diye konuştu.

KÜTAHYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:32

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