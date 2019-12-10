Pazarlar'da öğrencilere göz taraması

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, ilkokul birinci sınıf öğrencilerine göz sağlığı taraması yapıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın projesi çerçevesinde Pazarlar İlkokulu’nda 1. sınıf öğrencilerine yönelik olarak göz sağlığı taraması yapıldı.

Pazarlar İlkokulunda eğitimöğretime yeni başlayan öğrencilerin göz sağlıklarının kontrolü ve varsa görme bozuklukları, kırma kusurunu ölçme, göz tembelliğinin teşhisi erken tespiti için Toplum Sağlığı Merkezince ücretsiz göz taraması yapıldı. Uzman doktorlar tarafından analiz edilecek sonuçlar doğrultusunda, görme bozukluğu yaşayan çocukların muayene ve tedavileri yapılacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Pazarlar İlkokulu Müdürü Mustafa Dertli, “Taramalarda önemli göz hastalığı küçük yaşlarda ortaya çıkıyor. Ancak erken teşhis ve doğru tedavi ile başarılı sonuçlar elde edilebilir. Bu nedenle eğitim ve öğretime yeni başlayan çocuklarımızın ücretsiz göz taraması yapıldı” dedi.

KÜTAHYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:32

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