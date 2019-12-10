Altıntaş'ta ''Bilgisayar işletmenliği'' kursu açıldı

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından bilgisayar işletmenliği kursu açtıklarını bildirdi.

Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Vekili Ahmet Candem, yaptığı açıklamada, ''Bilgisayar işletmenliği kursumuz günümüzde en çok rağbet gören kurslarımızdan. Özellikle genç kursiyerlerimiz bu konuda oldukça istekli. Bilgisayar işletmenliği sertifikası alacak kursiyerler, girdi ve çıktıları sistem gereklerine uygun olarak yapabilecek, sistem arızalarını tanımlayabilecek. Bilgisayar tamiri konusunda kendilerini geliştirecekler'' diye konuştu.

KÜTAHYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:32

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