Öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Yaşama yol ver' projesi kapsamında, Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde Sofular İlkokulu 3. sınıf öğrencilerine bilgilendirme yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Merkezi görevlileri öğrencilere 112 Acil Servisi tanıtarak, trafikte ambulansa yol verilmesi, ambulansın aranması gereken durumlar, gereksiz yere 112 Acil Çağrı hattının meşgul edilmemesi konularında sunum eşliğinde bilgiler verdi.
Etkinlik kapsamında ambulans ziyaret edilerek öğrencilere ambulans ekibinin tanıtımı, ambulansın iç donanımı hakkında da bilgiler verildi.
KÜTAHYA
10 Aralık 2019 Salı
- İMSAK 06:32
- GÜNEŞ 08:02
- ÖĞLE 12:58
- İKİNDİ 15:23
- AKŞAM 17:43
- YATSI 19:07