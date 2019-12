DPÜ Rektörü Uysal: "İnsana ne kadar yatırım yapılırsa yerindedir"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, katıldığı Yakın Doğu Üniversitesinde (YDÜ) düzenlenen 7. Engelsiz Bilişim Günleri etkinliğinde yaptığı konuşmada; “İnsana ne kadar yatırım yapılırsa yerindedir” dedi.

YDÜ İrfan Günsel Kongre Merkezi'nde KKTC Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen 7. KKTC Engelsiz Bilişim Günleri'nein açılışına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan S. Günsel, KKTC Başbakanlık Engelli Hizmetler Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın ile üç üniversitenin akademik ve idari personelleri, Türkiye’den giden ilgili kurum müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

7. KKTC Engelsiz Bilişim Günleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. İstiklal Marşının okunmasına YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri işaret diliyle eşlik etti. Ardından Algım Özel Eğitim Merkezi ile Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin gösterisi izlendi. Gösterinin ardından özel eğitim çocukları Prof. Dr. İrfan S. Günsel’e hediye sundular. Prof. Dr. Günsel de tüm çocuklara çeşitli armağanlar verdi.

Daha sonra, Başbakanlık Engelli Hizmetler Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar birer konuşma yaptılar.



“Engelsiz bilişim günlerine ilk adım 2013'te atıldı”



Başbakanlık Engelli Hizmetler Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit, KKTC engelsiz bilişim günlerinin geçmişinden bahsettiği konuşmasında, 7.si düzenlenen etkinliğin, 2013 yılında YDÜ Centre of Excellence Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı ile Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin Celal Bayar Üniversitesi’nin iş birliğinde KKTC’deki sivil toplum örgütlerinin katılımı ile ilk adımın atıldığını vurguladı.

Başkan Kibrit, her geçen yıl çok daha gelişmiş, çok daha güzel şeylere imza atan bir etkinlik durumuna geldiğini belirterek, "Bu yolda bizleri yalnız bırakmayan Türkiye yetkilileri ve daire başkanlığına teşekkür ederim" dedi.

Kibrit, “ Bu adımları atarken Yakın Doğu Üniversitesinin öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Zehra Altınay, Prof. Dr. Fahriye Altınay ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim görevlilerinden Mustafa Özhan Kalaç Hocamız bizlere her zaman destek oldu ve buraya taşıdı. Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulunun birincil misyonu engelli bireylerin devletle olan ilişkilerinin arasında bir köprü kurmayı amaçlayarak, engelli bireyler için toplum içinde engelsiz yaşamayı sunmaktadır. Bilişimle engellerin kolay aşılabileceğini görüyoruz. Yüzde 90 oranında engeller bileşimle ortadan kaldırılmaktadır. Yakın Doğu Üniversitesi engelli bireyler konusunda lokomotif bir üniversitedir. Engelli bireylerin toplumda var olduğu dikkate alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, KKTC Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu iş birliği ile KKTC 7. Engelsiz Bilişim Günlerini birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, “Bizler, Üniversite mensupları olarak, engelli kardeşlerimizin bilişim ve teknoloji hizmetlerinden yararlanarak sosyal hayatlarına, kamu kurum hizmetlerinden yararlanmalarına, eğitimlerine ve bilgiye erişimlerini artırmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Şanlıdağ; “1113 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi sonuç bildirgesinde yer alan engelli bireylerin eğitimde fırsat eşitliği, eğitim müfredatının düzenlenmesi ve engelli istihdamı gibi üç önemli başlıkta Yakın Doğu Üniversitesi olarak üzerimize düşeni yerine getireceğimizi Kongre kapanış oturumunda belirtmiştik. KKTC’de engelli haklarına yönelik somut adımları atmış olmanın huzuru içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Şanlıdağ, konuşmasının sonunda MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’a, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın’a, sempozyuma destek veren kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri temsilcilerine teşekkür etti.



“İnsana ne kadar yatırım yapılırsa yerindedir”



Prof. Dr. Kazım Uysal, yaptığı konuşmada Dumlupınar Üniversitesinin eğitim noktasında Engelsiz Yönlendirme ve Bilgilendirme Sistemini geliştirdiklerini ve bunu üniversitelerle paylaştıklarına vurgu yaparak, "Teknoloji her geçen gün gelişiyor. Denizin altında bir denizaltı, gece bir uçak istediğiniz bir yere gidebiliyor. Dolayısıyla bu araç ve gereçler için harcanan paralar, insan refahını artırmak, engelli vatandaşların, engelli öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırabilmek için de harcanabilir" dedi.

"İnsan yaratılışın merkezindedir. Bundan dolayı insana ne kadar yatırım yapılırsa yerindedir. Biz böyle bir inancın mensuplarıyız" diyen Uysal, 7. Bilişim Günleri’nde yer almak ve katkı bulunmaktan mutlu olduklarını belirtti.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç da insanlık tarihinde de medeni tarihinde de insanlığı merkezine almış bir ecdadın torunları olarak bilginin bu alanda insanlığa, topluma nasıl yarar sağlayacağına ve farkındalıklar oluşturmaya odaklı bir üniversite olma yolunda adım adım ilerlediklerini söyledi.

Ataç, “Bununla beraber Manisa Celal Bayar Üniversitesi engelsiz bir dünyanın temelini atan, bu alanda farkındalık oluşturmasında imkan tanımak adına teknolojiyi bu süreçte kullanabilen bir üniversite. Yakın Doğu Üniversitesine her zaman Manisa Celal Bayar Üniversitesinin yanında oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.



“Engelli yaşama herkes adaydır”



Etkinlikte söz alan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde adı üstünde ‘Türk Cumhuriyetinde’, bu önemli coğrafyada, kendi insanlarımıza sahip çıkıyoruz. Devletimiz halka hizmet ederken elbette ki engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, eşitlik temelinde bir vatandaş olarak ekonomik mücadelede onları kazanabilmek ve onlara sahip çıkmak adına ve günün sonunda insan olmanın gereği ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engelli yaşama herkes adaydır. Bu bakımdan sorumluluk bilinci içerisinde herkes birbirlerine yardımcı olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Başbakan Ersin Tatar’a günün anlamına ilişkin birer hediye sundular.

