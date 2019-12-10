DPÜ’de Engelsiz Kış Şenliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) 14 öğrenci topluluğu ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin iş birliğiyle 2. Engelsiz Kış Şenliği düzenlendi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza bağlı başta Engelsiz Hayat Topluluğu olmak üzere 14 öğrenci topluluğunun ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin iş birliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen Engelsiz Kış Şenliği’ne Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Yusuf Ziya Beydüz, akademik ve idari personel, öğrenciler, Kütahya’nın çeşitli okullarında eğitim gören ilkokul öğrencileri ve veliler ile vatandaşlar katıldı.

DPÜ Kapalı Spor Salonu’nda engelli çocukların gelişimlerini desteklemek ve onların diğer çocuklarla uyumunu kolaylaştırarak, tüm çocuklar arasında daha iyi iletişim kurmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Engelsiz Hayat Topluluğuna üye öğrencilerin sürekli iletişim halinde oldukları engelli bireyler, Kütahya’nın çeşitli okullarından gün boyunca gelen öğrencilerle bir arada oyunlar oynadılar, resim ve boyamalar yaptılar, dans ettiler, şarkılar söylediler. Yapılan her etkinlikle çocukların arasındaki engeller biraz daha kaldırıldı ve bir arada vakit geçirerek birbirlerini daha yakından tanıma olanağı buldular.

Etkinlikte Engelsiz Hayat Topluluğunun yanında Analitik Düşünce, Ata Sporları ve Binicilik, Büyüdüm Çocuk Oldum, Dans, Finansal Okuryazarlık, Genç Tema ve Çevrecilik, Hayvan Haklarını Koruma, İnovasyon ve Liderlik, Kaygısız Gelecek, Lösev, Müzik, ProjeEğitim ve Kültür ve Renkli Düşler toplulukları çocuklar için hazırlanan masalardaki oyunları etkinliğe destek verdiler.



“Aldığımız ödülü sosyal faaliyetlerle destekliyoruz”



Etkinlik hakkında bir açıklama yapan Prof. Dr. Atilla Batur, “Üniversitemiz engelsiz hayatla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Biliyorsunuz geçen hafta Rektörümüz, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un elinden Eğitimde Erişilebilirlik Ödülü’nü almıştı. Bunu diğer sosyal faaliyetlerle desteklemek istiyoruz. Sadece engelsiz binalara sahip olmayı değil, engellilerle ilgili sosyal faaliyetlerle de gündeme gelmek istiyoruz ve geliyoruz. Bundan da çok memnunuz” şeklinde konuştu.

Etkinliği düzenleyen öğrenci topluluklarını kutlayan Batur, “Engelsiz Hayat Topluluğumuzun öncülüğünde yaklaşık 150200 öğrencimizin katılımıyla bugün bu etkinliği düzenliyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda çok aktifler. Diğer üniversitelerde de Engelsiz Hayat Topluluklarının kurulması için faaliyet yürütülüyor. Biz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak bu etkinlikleri destekleyeceğimizi vadediyoruz. Ümidimiz bu toplulukların faaliyetlerinin topluma hizmet veren tüm kurumlarda yaygınlaşması. Bizler de bunun gibi çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapmayı sürdüreceğiz. Arkadaşlarımızı kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

KÜTAHYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:43

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.