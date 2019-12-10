Tavşanlı MYO’da ‘Dijital İşletmelerde Yönetim’ konulu konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda “Dijital İşletmelerde Yönetim” konulu konferans düzenlendi.

Meslek Yüksekokulunun Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa konuşmacılar Kütahya Gürallar İcra Kurulu Eski Başkanı Dr. Ahmet Güven ve Kütahya Hava Radar Mevzi Komutanlığında görev yapan Dr. Dursun Boz'un yanı sıra DPÜ Tavşanlı MYO Müdürü Doç. Dr. Cengiz Duran, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe, Emet Eti Bor Maden İşletmesi Teknik Müdürü Doç. Dr. Mehmet Savaş, Meslek Yüksekokulunun akademik ve idari personelleri ile öğrenciler katıldı.

Konferansın 'Dijital İşletmeler' başlıklı ilk bölümünde söz alan Dr. Ahmet Güven, günümüz insanlarının dijital dünyaya bakış açısı ve geçmişten günümüze dünyadaki hızlı gelişmelerden söz ederek, "Siz öğrencilerin kendilerini sürekli geliştirmeniz, hızla değişen ve gelişen, küreselleşen dünyaya uyum sağlamanız için daha çok çalışmanız gerekiyor" dedi.

Dijital İşletmeler başlıklı bölümde konuşan Dr. Dursun Boz ise dijital alanda açılan ve ileride açılacak yeni iş alanları, dijital dünya çalışanları ve yeni oluşacak mesleklerden, mesleki liderlerden söz ederek, "Dijital işletmelerin yöneticileri ve yönetim biçimleri bilinen yönetim şeklinden farklı ve gelecekte daha da farklı olacak. Dijital dünyaya, işletmelerine, çalışanlarına ve yönetimine yeni bir anlayışla yönetilecek. Gençlerin de buna hazırlıklı olmaları ve kendilerini de bu yönde geliştirmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

Konferansın sonunda DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cengiz Duran ve Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe, konuşmacılar Dr. Ahmet Güven'e ve Dr. Dursun Boz'a birer teşekkür belgesi sundular.

KÜTAHYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:32

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