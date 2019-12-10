Pazarlar'da trafik kazası: 3 yaralı

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Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Sunal (30) yönetimindeki 06 BF 8983 plakalı özel otomobil, Pazarlar ilçesi il bağlantı yolunun 3. kilometresinde yolun buzlu olması sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ali Sunal (30), Sual Sunal ve 4 yaşındaki Ayşe Hansa Sunal hafif yaralandığı bildirildi.

Yaralıların Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

KÜTAHYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:32

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