Kütahya’da ‘Dünya İnsan Hakları Günü’ kompozisyon yarışması

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” etkinlikleri kapsamında il merkezinde bulunan ortaokul ve lise öğrencileri arası kompozisyon yazma yarışması gerçekleştirildi.

Okullarında dereceye giren eserler İl Millî Eğitim Müdürlüğü Eser İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu'nca incelenerek değerlendirildi, ortaokul ve lise kategorilerinde dereceye giren eserler belirlendi.

Buna göre; Ortaokul kategorisinde Linyit Ortaokulundan İlayda Yağman birinci, Cumhuriyet Ortaokulundan Enes Dönmez ikinci ve Ergun Çelebi İmam Hatip Ortaokulundan Zeynep Özden üçüncü oldu.

Lise kategorisinde ise; Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Elif İdiz birinci, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Recep Güngör ikinci ve Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinden Betül Oğuz üçüncü oldu.

Öğrencilere ödülleri Vali Yardımcısı Ali Bezirgan tarafından verildi. Gerçekleştirilen ödül törenine İl Millî Eğitim Şube Müdürü İbrahim Sak ve öğrencilerin okullarından idareciler katıldı.

KÜTAHYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:32

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