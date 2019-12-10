Milletvekili Ahmet Erbaş: "Kütahya'ya sadece engelliler için bir uygulama oteli yapalım"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye’de sadece engellilere özel yapılmış bir otel olmadığını belirterek, “Gelin, her yerinden termal su fışkıran Kütahya'ya sadece engelliler için bir uygulama oteli yapalım” dedi.

Turizmde millileşmenin çok önemli olduğuna değinen Ahmet Erbaş, "Turizm, gelecek nesillere kültürümüzü aktarmak ve kendimizi başka ülkelere, başka kültürlere anlatmak için önemli güçtür. Gençlerimizin müze kültürünün oluşmasında kültür ve şehir turizmi olarak ülkesini tanıması gerekmektedir" diye konuştu.



“GELİN BİR İLKE İMZA ATALIM"



KÜTAHYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:32

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