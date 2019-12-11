Öğrencilerden gazilere ziyaret

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde ortaokul öğrencileri "Gazilerimizi ve Şehitlerimizi unutmayalım" projesi çerçevesinde Kore Gazisi Hüseyin Bodur'u ve ailesini ziyaret etti.

Kore Gazisi Hüseyin Bodur, anılarını öğrencilere anlatarak, devlete sadık olunması gerektiğini, ülkemiz için bir daha askere gitmeye hazır olduklarını belirtti.

Proje sorumlusu Din Kültün Öğretmeni Mehmet Altıntaş, insanoğlunun her makama gelebileceğini ancak şehitlik ve gazilik mertebelerinin bambaşka olduğunu vurguladı.

Öğrenciler ise bu güzel günde gazilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, kendilerine minnet duyduğunu söyledi.

Pazarlar Ortaokulu Müdürü Muhammed Eşref Uzun ise vatanın her karışında şehitlerin kanlarının olduğunu söyleyerek, “ "Gazilerimizi ve Şehitlerimizi unutmayalım" projesi çerçevesinde öğrencilerimizle gazilerimizi ziyaret edip güzel anılarını dinleme fırsatı bulduk" dedi.

KÜTAHYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:33

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