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Şaphane TOKİ konutları yolunda bakım ve onarım çalışmaları

İHA

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, TOKİ konutları yolunda kumlama ve asfaltlama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Şaphane TOKİ konutları yolunda bakım ve onarım çalışmaları

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, TOKİ konutları yolunda kumlama ve asfaltlama çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Şaphane AK Parti ilçe Başkanı Muarat Çakır, yaptığı açıklamada, ''Özellikle kış aylarında sorun oluşturan TOKİ konutlarında bozuk olan yolda kumlama ve asfaltlama çalışmaları başladı. Hedefimiz kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlamak. Bu çalışmalarda büyük emeği olan İl Genel Meclisi Üyelerimize ve İlçe Özel İdare Ekiplerimize teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

KÜTAHYA

11 Aralık 2019 Çarşamba

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