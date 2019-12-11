Şaphane TOKİ konutları yolunda bakım ve onarım çalışmaları

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Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, TOKİ konutları yolunda kumlama ve asfaltlama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Şaphane AK Parti ilçe Başkanı Muarat Çakır, yaptığı açıklamada, ''Özellikle kış aylarında sorun oluşturan TOKİ konutlarında bozuk olan yolda kumlama ve asfaltlama çalışmaları başladı. Hedefimiz kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlamak. Bu çalışmalarda büyük emeği olan İl Genel Meclisi Üyelerimize ve İlçe Özel İdare Ekiplerimize teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

KÜTAHYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:33

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