Müdür Tanrıkulu: "Eğitim ve öğretimde başarıyı daha da artıracağız"

Kütahya'nın Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, Erenköy İlkokulu ve Yolçatı İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle birlikte derse katıldı ve öğrencilerin sorunlarını dinledi.

Beraberinde Şube Müdürü Seyfullah Özdemir ile köy okullarını ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu sınıfları tek tek gezerek öğrencilerin sıkıntıları ve okul hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Tanrıkulu, göreve başladığı günden bugüne kadar merkez ve bağlı köylerdeki okulları devamlı ziyaret ettiğini belirterek, idarecilerin sorunlarını dinlediğini ve ortak çözüm için birlikte çalışma yürüttüklerini söyledi.

Eğitim ve öğretimde başarıyı arttırmak için okulları yakından takip ettiklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, "Eğitimde aksayan yönleri gidermek bizim öncelikli işimizdir. Bugün yaptığımız ziyaretler sadece fiziki inceleme ziyaretleri olmadı. Aynı zamanda öğretmen arkadaşlarımızla görüşüp sorunları hakkında bilgiler aldık. Okulları dolaşıp eksiklikleri yerinde görmeye çalışarak fikir alışverişinde bulunuyoruz. Gelişimden ve değişimden haberdar olursak, çocuklarımızı geleceğe daha hazır vaziyette yetiştirmiş oluruz. İmkanlar dahilinde tüm sorunları çözmeye çalışacağız" dedi.

KÜTAHYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:33

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