Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bilgi güvenliği alanındaki çalışmalara büyük katkı sunacak ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip oldu.

Dumlupınar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı uluslararası gözetim firması olan DSR tarafından yapılan denetimlerde, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, uyguladığı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001 standardına uyduğunun belirlenmesiyle, Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Onayı ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını almaya hak kazandı.

Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmış bir sistem. Kurumsal yapıyı ve politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, süreçleri ve kaynakları içeren Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gelecekte pek çok kamu kuruluşunda da kullanılması planlanıyor.

Kullanılmaya başlanan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile Dumlupınar Üniversitesinin iş akış süreçlerinde sürekliliğin korunması, iş akışlarında yaşanan zaman kaybının azalması, bilgi varlıklarına erişim konusundaki güvenlik arttırılacak ve gizliliğinin daha etkin korunması sağlanacak.

KÜTAHYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:33

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